泰晤士河畔旁的河岸火力發電廠改建為當代美術館。（台中市新聞局提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕3日率團拜會英國商務、能源和產業戰略部，針對空汙、能源、氣候變遷等議題熱烈交流。盧表示，中火不僅是全台最大，更是世界第四大燃煤發電廠，市府藉生煤管制自治條例來督促中火減煤，過去或許無法完全落實，但現在的市府團隊會確實去執行，致力讓台中空氣品質逐步改善。

盧秀燕9月2日至11日率團前往英國及荷蘭市政考察，昨日拜會英國商務、能源和產業戰略部，由國際氣候策略處副處長Beth child、國際氣候暨能源處國際煤碳能源轉型小組組長Matt Webb接待，雙方針對空氣汙染、減碳、綠能及能源、廢棄物處理等層面進行實際對談及交流。

國際氣候策略處副處長Beth Child表示，減少煤炭消費量並提升再生能源供電已成為英國能源發展主軸，商務、能源和產業戰略部也已宣布，2025年將全面禁止設置未減量的燃煤電廠(unabated coal power generation)，而新設燃煤電廠也需加裝碳捕捉及碳儲存裝置。

此外，雖然既有電廠無加裝，但電力排放係數標準也加嚴至0.45kg／CO2e；目前英國電力來源的燃煤占比，已由2012年的40％降至2017年的7％。

盧秀燕指出，整個歐洲地區及部份亞洲國家都反煤，這已經是世界的趨勢。在歐洲國家的認知中，煤碳產生的汙染相當嚴重，順應時代趨勢，英國不止減煤且反煤，預計2025年未減量燃煤電廠將完全退場，這對英國而言是相當大的挑戰，但英國等國家卻有極大的決心去執行此事，值得我們借鏡，後續包括歐盟或者是南韓的忠清南道等地區也開始跟進。

這股蔓延全世界的潮流，最主要就是為保障人民的健康，並免於環境汙染，台中三年多前已制訂生煤管制自治條例，將藉由許可證審查機制，督促中火由每年燃煤約1600萬噸減煤至1104萬噸；英國政府重視燃煤產生的汙染，並制訂政策全力防治，台灣能源政策也應順應這樣的潮流走，為地球環境盡份心力，並為了國民健康，為了更好的空氣品質，我們應該好好思考國家的能源政策。

此外，位於泰晤士河畔旁的一家當代美術館Tate Modern，原本是一座50年代設置的河岸火力發電廠(Bankside Power Station)，由於造成嚴重的空氣與水汙染，1981年廢棄退役後，2000年轉型成為國際知名的美術館。不僅免費開放民眾參觀，也成為泰晤士河畔重要的藝術地標之一。

市府考察該座發電廠轉型過程與策略，盧市長認為這是一個非常好的啟發，可供台灣借鏡，期待未來台灣發電廠退役後，朝此方向前進，讓鄰避設施轉變為具休憩功能的熱門景點。

環保局長吳志超指出，泰晤士河畔旁的當代美術館從一個發電廠，製造空氣汙染、水汙染以及煤的運輸所在地，透過巧思，將這個大家都不喜歡的汙染源，變成休閒、娛樂與藝術交流的美術館，也成為台中市政府努力的方向，期待未來中部的火力發電廠甚至是其他發電廠，可以作為參考指標。

(中時 )