文蛤育成率僅3成左右，中秋恐飆漲至每台斤200元。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉是全台文蛤主要產地，今年文蛤育成率僅3成左右，由於量少價揚，目前文蛤市場價格每台斤約150元，愈接近中秋節需求量愈大，價格可能飆漲逼近200元，民眾中秋烤文蛤恐要傷荷包了。

台西鄉文蛤養殖面積達上千公頃，產量約佔全台6成，這幾年疑因氣候等因素文蛤育成率欠佳，今年情況更是嚴重，出現大量暴斃情況，育成率僅約3成，還有養殖業者收不到1成，幾乎是全軍覆沒。

專家學者認為文蛤出現異常死亡情況，原因可能是疾病抵抗力逐年下降、魚塭水質與池底環境惡化，加上今年入夏以來飽受豪雨與連續高溫影響，導致病菌大量孳生引發文蛤大量暴斃。

李姓文蛤養殖業者表示，由於產量減少，目前文蛤產地價每台斤已接近100元，銷售至市場價格來到150元左右，距離中秋節還約1星期，由於餐飲業者也在搶貨因應中秋人潮，預估市場價格將逼近200元。

文蛤養殖業者指出，市面上的文蛤大多是1台斤50至60粒的中蛤，若要省錢的話，可以買70粒1台斤的小蛤，小蛤直接烤蛤肉會縮得太小，吃起來口感不佳，建議用鋁箔紙把小蛤與蔬菜包起來一起烤，便可吃到最鮮甜的美味。

民眾說，中秋節大家都會烤肉，除了肉類外，最受歡迎的當屬文蛤與牡蠣，祇要放在烤肉架上不用5分鐘便可享用，方便又美味，因此很受歡迎，但這幾天文蛤價格水漲船高，只能少買一點以免瘦了荷包。

(中時 )