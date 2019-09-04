三重福利里長劉佩華為解決垃圾問題，向區公所申請經費，請來匠師綠美化成可愛貓咪植物牆。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

三重福利里長劉佩華為解決垃圾問題，向區公所申請經費，請來匠師綠美化成可愛貓咪植物牆。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市三重區中央南路巷口原先斑駁醜陋，被不少民眾惡意棄置棉被、櫃子等大型垃圾是社區髒亂點，三重福利里長劉佩華為解決地方問題，向區公所申請經費，請來匠師綠美化成可愛貓咪植物牆，現取名為「77貓」巷，深受居民喜愛也成為地方「卡娃伊」打卡景點。

三重區巷口有隻可愛的大頭貓展示牆上，一盆盆綠意盎然的植栽橫掛牆面，讓人有放鬆、陶醉的感覺，巷口原先牆面斑駁，遭民眾堆置垃圾、棉被、大型廢棄家具，如今牆面煥然一新。居民對美化表示讚許，覺得經過里長整頓後，巷弄彷彿變大了，紛紛拿起手機拍攝打卡。

劉佩華撫著牆面開心表示，因家中有飼養貓咪，自己也是不折不扣的貓奴，朋友常戲稱她是「貓夫人」，因此設計牆面都以自己最愛的貓咪出發，希望分享自己所愛，也讓美化社區。

福利里以前常有陰暗角落被棄置、堆放家具，劉佩華表示，這些髒亂點就是破窗效應，一個人偷丟，大家就會不停亂擺放垃圾，髒亂點絕對是許多里長的心頭痛；她特別感謝公所幫忙整理社區牆面，現在社區又少了一個藏汙納垢的地方，相信在里民的共同為維護下，能為福利里創造更好的生活品質。

(中時 )