U18世界盃青棒賽預賽正式結束，A組確定由韓國、加拿大、澳洲晉級，明日複賽首戰，中華隊將要強碰B組第1的韓國。

今日為U18補賽日，澳洲以7比6險勝加拿大，成功拿到複賽門票；B組的美國以3比5勝巴拿馬，因此確定晉級6強賽的分別為A組的韓國、加拿大、澳洲，以及B組的日本、美國、中華。

日本、美國、中華在預賽戰績都是4勝1敗，且隊伍間勝負關係互咬，比較對戰優質率(TQB)後，日本為分組第1、美國第2、中華隊第3。A組方面排名分別為韓國、加拿大、澳洲，因此明日複賽首日，中華隊將要強碰A組第1的韓國隊。

中華隊在U18世界盃對上韓國，前2屆都在預賽輸球，最終也都無緣複賽，上次打敗韓國要追溯到2013年，當時複賽兩隊纏鬥到11局，靠目前效力Lamigo桃猿的林立選到再見保送，才以5比4驚險擊敗韓國，不過最終中華隊僅獲得第4名，無緣將獎盃留在台灣。

B組賽程中，中華隊、日本、美國都以4勝1敗晉級複賽，其中因3隊戰績互咬，因此都帶著1勝1敗戰績晉級；而A組澳洲雖僅在分組中戰績排名第3，不過對戰贏了排名前2的韓國、加拿大，反而帶有2勝0敗的優勢晉級，而韓國則為1勝1敗、加拿大則是0勝2敗最不利。

明日為複賽首日，中華隊與韓國隊將於台灣11點開打，同時間則由澳洲對上美國，下午5點加拿大對日本。接著中華隊6日11點碰上澳洲、7日下午5點對上加拿大，複賽取戰績前2晉級8日的冠軍戰，3、4名同日進行季軍戰。

(中時電子報)