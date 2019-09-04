基隆市找林右昌（中）在義二路、信二路興建造型電梯直通中正公園，打造基隆觀光新亮點。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

市府利用中正公園下方防空洞，鑿井設計直通公園的透明電梯。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市串聯基隆港東岸山丘上的中正公園景點，從義二路公園下方防空洞、信二路搭起充滿貨櫃碼頭意象的「橋式起重機」電梯，4日進行動土，市長林右昌說，預計2021年完工後將可串聯郵輪母港、公園及廟口夜市商圈，打造基隆「希望之丘」。

基隆中正公園為台灣八景之一，市府向營建署爭取2億6300多萬元進行「基隆山海城串聯再造計畫」，興建高58公尺豎型電梯與600公尺長高架天空步道連結主普壇廣場，並從公園山腳下的日據時期防空洞，鑿井設置透明圓形電梯，直達上方扇型廣場。

林右昌表示，上任後落實基隆「港、城、丘」空間發展架構，西岸的城際轉運站與東岸基隆山海城計畫是翻轉基隆的重要工程，這座全台灣僅有，未來基隆的新地標完工後，將設置旅客服務中心，提供市民、旅客更舒適服務空間，打造基隆新亮點。

未來動線將從廟口商圈延伸至哨船頭商圈，同時串接東岸郵輪旅客大樓，郵輪旅客到港後，步行至信二路就能直達主普壇，眺望基隆港山海美景，行動不便長輩也不用再爬200多階天梯，搭乘4層樓高免費電梯直通忠烈祠，輕鬆到公園散步。

林右昌指出，透過優化中正公園與串階市港空間，打造魅力新據點，新的遊程至少可讓遊客停留2到3小時以上，形成讓遊客不斷觀光與消費迴路，未來周末主普壇廣場前也將舉辦跳蚤市場、農民市集等活動，翻轉過去基隆發展停滯現象，帶動市區周邊商圈發展。

(中時 )