以栽植中草藥聞名的水林鄉，目前約有10公頃草藥田。（張朝欣攝）

以栽植中草藥聞名的雲林縣水林鄉，目前約有近10公頃草藥田，致力中西醫合療的中國醫藥大學，設有「中國藥學暨中藥資源學系」，認為若透過政府輔導協助，與農民進行產、官、學合作，將可讓雲林發展多元農業，同時提供學生實習機會。

水林鄉草藥栽種源自300餘年前顏思齊來台拓墾，在水林鄉設10寨，為讓軍民適應台灣氣候、避免疾病上身，故引進大陸福建泉州家鄉草藥，水林鄉因此成為台灣重要草藥生產地，市區青草茶攤特別多為一大特色。

中國醫藥大學「中國藥學暨中藥資源學系」系主任郭昭麟表示，他之前曾帶著學生到水林鄉拜訪種植中草藥的農民，發現鄉內的中草藥品質相當不錯，目前台灣中草藥大多依賴進口，若能透過產、官、學合作，將可打造1處別具特色的中草藥生產基地。

不過去年農政單位突然取消中草藥轉作補助，草藥農失去政府補助，市場競爭力更加薄弱，農民說，種植中草藥需要大量人工維護管理，水林鄉目前草藥農大多是老人家，現在失去轉作補助，許多老人家已打算棄種。

郭昭麟認為藉由中央的補助，可扶植國內中草藥產業，發展多元且具有特色的農業，雲林縣為農業大縣，更可藉此機會成立國家級農業檢驗單位，幫助中草藥與其他農作物通過科學檢驗，提高品質與產值。

(中時 )