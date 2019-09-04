華航台中分公司總經理許力曄(著西裝者)率團搭乘首航班機。圖：華信提供

鳥取可欣賞壯麗夢幻的砂丘美景。圖：華信提供

華航集團華信航空於今(4)日由台中直飛日本鳥取，首航班機AE7336滿載旅客於上午07：00由台中機場起飛，華信航空以104人座的E190飛機執行首航任務，

華信台中分公司總經理許力曄搭乘首航班機，於當地時間10：50抵達日本鳥取機場，鳥取縣野川副知事、藤繩議長等親臨機場迎接首航班機的旅客。鳥取-台中AE7337回程班機於當地時間11：50由鳥取機場起飛，13：45返抵台中機場，兩地飛行時間為2小時50分。

華信航空是唯一由台中直飛日本鳥取的航空公司，台中-鳥取每周三、六共飛航2班，提供最快速便利的空中交通。透過華信航空直航鳥取班機，台灣遊客可以輕鬆造訪《名偵探柯南》作者青山剛昌先生的故鄉、欣賞鬼太郎大街活靈活現的妖怪青銅像、或是到著名的鳥取砂丘騎乘駱駝，欣賞壯麗夢幻的美景，親身體驗鳥取的旅遊景點特色。

為慶祝台中-鳥取開航，華信航空特別與雄獅旅行社、山富旅遊合作，推出4天3夜行程新台幣21,900元起、5天4夜新台幣24,888元起的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程。精彩行程景點包括。

面對日本海歷經10萬年風吹雨打才形成的鳥取砂丘、整個車站都是粉紅色戀人必訪的戀山形車站、完好保存著江戶時期繁榮街景的倉敷美觀地區、神社內各式各樣療癒感十足兔子石像的白兔神社等。趁著秋意漸濃之際，現在就來規劃來一趟日本鳥取之旅，飽覽鳥取奇景風光。

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