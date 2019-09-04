移民署宣導乾淨選舉，新住民反應熱烈。(移民署提供／劉秀芬台南傳真)

受賄除了要負刑事責任，身分證會被取消嗎？用錢要買票不能收，如果是水果禮盒或包遊覽車觀光也不行嗎？移民署南區事務大隊台南市第二服務站及台南市專勤隊於4日共同辦理新住民法治教育講座，以生動有趣的案例宣導乾淨選舉，新住民學員舉一反三提出疑問，現場互動熱絡。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，此次講座以「拒絕賄選」、「接受買票的後果」及「投票規定」等主題，新住民學員討論熱烈，並提到在母國甚少接觸選舉常識，不少人是首次擁有選舉權，這次上課是個寶貴的學習經驗。

熊德仁亦鼓勵新住民，抓賄選能光明正大拿獎金，比冒風險收賄或幫人買票划算多了，如有發現疑似行賄或受賄等情事，可以跟移民署提供相關資訊。

來台多年的越南新住民阿絨也分享自己的想法，「只要超過30元的東西都不能收，買票或賣票除了可能坐牢和罰錢，出去買個菜還會被指指點點，真的要告訴家人安捏母湯。」

服務站主任陳南翰表示，我國大選將於明年初來臨，為端正選舉風氣及避免新住民誤觸法網影響自身權益，在本場法治教育後將成立「新住民反賄宣導團」下鄉，以「選票無價，不買不賣」為主軸，讓廉潔選風深入社區，奠定民主政治基石。

(中時 )