新竹縣長楊文科(圖中)換上廚房衣帽，充當打菜大叔，並與學生一起共享用在地有機蔬菜午餐。(台灣閱讀文化基金會提供)

全國縣市第三個「數位書庫」來了!財團法人台灣閱讀文化基金會成立2座數位書庫，分別於新竹縣竹北市博愛國小及竹東鎮中山國小，推動數位閱讀教學，學習地點無限制，每座書庫配發平板30台及3臺充電箱，並將分別擔任本縣溪北、溪南數位教學推廣中心。今(4日)舉行聯合揭牌啟用，縣長楊文科與財團法人台灣閱讀文化基金會廖祿立董事長等捐贈單位代表共同主持，現場示範行動載具學習應用，博愛、中山國小同步連線，共約2百多位學生參與比賽，以關鍵詞搜尋資料，閱讀相關訊息，回答出歸納的網頁訊息。

楊文科表示，知識就是力量，閱讀教育很重要，感謝財團法人台灣閱讀文化基金會暨美律實業股份有限公司、南投趙先生、財團法人谷崧社會慈善基金會、財團法人玉山文教基金會、財團法人臺中市正覺堂、勤悅科技股份有限公司捐助單位(者)捐贈，提供給本縣學子數位閱讀工具，拓展知識邊疆。而他上任後，對閱讀教育也不遺餘力，13鄉鎮均成立「愛的書庫」共16座，擴充圖書資源，提升書生比為36，每一位學生在校平均擁有書籍量逐年升至36本，及透過「圖書通閱」(通借通還)服務，藉此縮短閱讀、學習的城鄉差距，更於108年9月起，推動全縣小一及國一新生入學辦理健保卡借閱證服務，提升學子閱讀視野。

儀式結束隨後，為關心學童午餐與健康，及108學年度開始「國中小免費營養午餐加碼在地有機蔬菜」辦理情況，楊文科也換上廚房衣帽，充當打菜大叔，並與學生一起共享用午餐。

楊文科表示，為讓孩子吃得更健康，新竹縣自108學年度起，決定用「一頓午餐吃出健康」、「一頓午餐改變環境」實際行動，透過午餐加碼補助每生每餐3元(國小每生40元/餐；國中每生43元/餐)，一週兩天吃在地小農的有機蔬菜，讓孩子從小就知道「吃健康、吃有機、友善土地、愛護地球的觀念」並使本縣有機農友可獲得穩定契作訂單。

(中時電子報)