總統蔡英文近期因博士論文爭議，屢登上媒體版面，日前遭台大榮譽教授賀德芬踢爆英國博士學位論文造假，總統府今正式對賀德芬提告。但前總統陳水扁可不這麼認為，今對此表示，蔡總統實不應採取刑事控告，而是立即公開博士論文，讓大家都可以自由閱覽。也讓阿扁瞧瞧。但此話無異於打臉親生兒子高雄市議員陳致中。

台大法律系名譽教授賀德芬日前舉行記者會，發表美國學者林環牆所寫「獨立調查報告：蔡英文博士論文與證書的真偽」，明白指出蔡總統並未在1984年取得倫敦政經學院（LSE）的法學博士，只能算「已完成論文，但未通過論文辯護口試的博士候選人」。蔡英文在臉書貼文指「正式提告」。總統府也在今(4日)正式提告。

議員陳致中8月31日在臉書發文說，「難道沒有更重要的事值得關注嗎？邇來有論者喋喋不休質疑小英總統論文及學位事，既然當事人已出具鋼印證書自證，也有人跑去LSE圖書館查館藏也確認，LSE身為知名學府也沒有理由為任何人說謊吧！此題真的可休矣，講到臭酸令人生厭煩，對主權、民生有何助益？」

阿扁今在其個人臉書「陳水扁新勇哥物語」，蔡總統能夠在英國倫敦大學政經學院榮獲法學博士學位，不只光宗耀祖，更是個人求學生涯的最大驕傲，也是全體國人與有榮焉的台灣之光。尤其蔡總統第一次參選還自誇她以二年時間拿到博士，指導教授也認為她的博士論文可以得到二個博士學位。

阿扁強調，「蔡總統實不應採取刑事控告，而是立即公開博士論文，讓大家都可以自由閱覽」。為杜攸攸眾口，這樣做可早日平息爭議，

阿扁也說，對沒喝過洋墨水的阿扁而言，也有機會瞧瞧什麼是足以榮獲二個博士學位的論文？

2008年總統大選民進黨提名候選人謝長廷主打國民黨籍總統候選人馬英九美國綠卡問題。馬英九辯稱他的綠卡好久沒用，早已自動失效；謝長廷則引經據典指出，依據美國法律，只有主動申請並宣誓放棄才會失效。美國AIT 楊甦棣處長也私下告訴阿扁，「美牛進口是政治問題，馬英九的綠卡是法律問題」。最後美國也是基於政治考量不證實依據法律馬英九綠卡仍然有效。還不是讓馬英九做了八年總統！

從2014年延續到2018年，所謂法輪功器官案也跟柯文哲如影隨行，尤其是去年柯市長的連任之路，多少對柯不利的證據讓不少政論名嘴鐵口直斷柯市長死定了，結果呢？阿扁也私下問過台灣法輪功創始人張清溪教授，他說「沒有證據證明柯文哲沒有涉及，也沒有證據證明柯文哲有涉及」。您說呢？

(中時電子報)