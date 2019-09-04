吳青峰將於9月6日推出首張個人專輯《太空人》，今日於北京舉行亞洲記者會，唱片公司用心找來〈太空人〉MV導演陳奕仁（阿木）、〈傷風〉mv導演翁子光、主視覺攝影師鍾靈、韓國攝影藝術家Rala Choi等為吳青峰打氣。首度和鍾靈合作時，吳青峰說看到她作品時很有感覺，鍾靈感性說，「我感覺認識青峰好久，青峰是一個值得被愛的人，他就是很真實，真度不是裝出來的，能參與這張專輯我非常高興」，吳青峰也被這席話感動地當場落淚。

過去鍾靈曾為蔡依林、張鈞甯等人拍攝，吳青峰說，當時看到他的作品，「我就覺得她會懂我」，正好逢製作新專輯，動員所有人去找到她，而不想透過藝人朋友去聯絡，就是怕會有壓力。沒想到找到鍾靈，她回吳青峰第一句話「我沒那麼難找啊」，逗趣對話笑翻現場眾人。

吳青峰自認拍照時會很尷尬，在和鍾靈合作時，即便不熟，拍照過程一起聽音樂、挑造型、討論場景，加上一走進鍾靈搭建的場景，「我好像變一部分，把心跟思緒交給她，拍照過程詭異但舒服，很像無重力的感覺，沒有思考任何事情，順著鏡頭對話，她也很少告訴我要怎麼做，都是順著感覺走」。

在看到鍾靈送來第一批照片時，吳青峰笑說「我還沒打開看，只是看到資料夾很多照片，我就哭了」，鍾靈在記者會上也說，自己身邊很多很愛青峰的人，曾有一次去KTV唱歌，朋友唱青峰的歌，還問她「你覺得有天會拍到青峰嗎？」當時她回不知道，沒想到過不久青峰竟然找上她。

會後吳青峰受訪時，認為此次新專輯《太空人》有太多人幫忙，包括很熟的阿木、新認識的鍾靈以及環球音樂，這樣的連結在新專輯中特別深，「感覺落入黑暗時，全世界都在幫你」。回憶起當初和鍾靈合作過程，吳青峰笑說「鍾靈比我還害羞，開會時我們從頭到尾沒對演過，都是趁空隙偷看對方」，但兩人相法相近，是自然而然的緣分，《太空人》這張專輯再談「誤解」，沒想到也找到很多懂我的人。

吳青峰今日於北京舉行個人首張專輯《太空人》發片記者會。（環球音樂提供）

吳青峰新專輯《太空人》發片記者會，主視覺攝影師鍾靈現身記者會現場。（環球音樂提供）

(中時 )