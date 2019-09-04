吳青峰將於9月6日推出個人首張專輯《太空人》，今天於北京舉行亞洲發片記者會，其所屬的蘇打綠樂團，日前6人也一起合體錄影片為「吳青峰」祝賀打氣，睽違許久再度看到6人同框，沒想到吳青峰笑說當時拍完影片「就各自散會」，此外自己專輯中最後2首歌是和團員家凱「交換日記」所做出來的，其他團員一慨不知！

吳青峰說，過去這兩年半來，6位團員只要知道場合中有5位會到，「另外1位就會自動缺席」，避免合體，而此次為了青峰出新專輯，6人一同約在8月30日合體，當時大家還說好要各自裁圖上傳社群平台，結果今年剛生小孩的馨儀似乎忘記發照，吳青峰開玩笑說「她可能正在餵奶吧」。

談到當時休團，吳青峰說，自己第1年時即便很多想法、旋律或文字，都不寫下來，打算淨空自己，而第2年時才開始慢慢紀錄，家凱那時也到美國波士頓伯克利音樂學院進修，從基礎樂理學習，每天做很多功課，我也從中受到啟發，在音樂上可以更努力，因此我們兩個有個雲端資料夾，有什麼idea就放上去，算是「音樂交換日記」，媒體問其他團員為什麼不能加入？吳青峰笑說，我們可以各自單獨，如果全部都加入「那最後就變成喇低賽（聊天）」。

吳青峰9月6日推出個人首張專輯《太空人》，包括MV導演、主視覺攝影師等貴賓皆到場站台。（還球音樂提供）

吳青峰推出個人首張專輯《太空人》。（環球音樂提供）

吳青峰今日於北京舉行個人首張專輯《太空人》發片記者會。（環球音樂提供）

吳青峰將於9月6日推出個人首張專輯《太空人》，其所屬的蘇打綠樂團，日前6人也一起合體錄影片為「吳青峰」祝賀打氣。（許政榆翻攝）

(中時 )