龔慈恩剛剛發文。取自IG

恩愛情景不再。資料照

一對兒女跟著媽媽。取自微博

花系列小生林煒和港星龔慈恩結婚20年，兩人育有一對兒女，周刊今報導他與女總裁劉灼梅當街摟抱接吻，他認愛與劉灼梅約交往3個月，誇她個性開朗，「最主要是2個人可以有很多互動，生活在一起不是單向而已」。

至於他和龔慈恩已分居2年，只差辦理離婚手續，「不倫戀」新聞曝光後對離婚有影響？他淡定說不會，表示當初回來台灣也是龔慈恩鼓勵的。

龔慈恩經理人Elaine 回應：「謝謝大家關心！林煒和龔姐早已分居，也已在低調的辦理離婚手續！他們主要是因為長期分隔兩地，不同的扎根地和不同的生活圈子讓雙方慢慢地覺得各自都需要有自己空間。子女也很理解及尊重他們的決定！龔姐真誠的祝福林煒生活美滿幸福。再次謝謝大家的關心！」

龔慈恩終於發聲，稍早在IG發文寫道：「嘆了一口氣！也呼吸了一口新鮮的空氣！已經是很久以前的事了，只是大家都是低調的人，就讓一切淡淡的忘懷吧，Let bygones be bygones（讓過去成為過去）！衷心的祝福。」心情相當複雜，但對於媒體的報導，似乎又感到放下心中大石。

龔慈恩90年代因《雪山飛狐》演出程靈素，有「最美程靈素」之稱，後在張衛健版《西遊記》扮絕世觀音，仙氣模樣奠定她古裝女神封號，去年在《那年花開月正圓》中飾演婆婆角色又受矚目，美貌依舊。後來一對小孩長大成人，龔慈恩於2012年復出，加入銀河海潤演藝有限公司，主要在香港、大陸接拍電視劇及電影，近年拍了《飛虎之潛行極戰》、《守護神之保險調查》、《那年花開月正圓》、《牛下女高音》和《大醬園》等劇集。

龔慈恩和林煒婚後常相隔兩地，她多在大陸拍戲，林煒則在台灣，結婚20年來聚少離多。林煒今天說，2年前回台時，和龔慈恩及小孩都沒聯絡，「回來時就難過一次了，小孩永遠是我的小孩，我覺得沒什麼問題，就是生活一直不適合，我在香港不適合，她來台灣不適合，總需要一個人犧牲妥協，我想過我自己的生活，就不需要遷就對方，（和龔慈恩）彼此共識也是在這個點上」。

(中時 )