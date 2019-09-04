33歲廖姓男子在交友網站認識16歲女網友，兩人交往同居3個月，少女搬回家不久提分手。兩人談判時，少女指兩人年齡差距大、又嫌他愛碎念，廖男極力挽回不成，竟強制性侵少女，事後，還傳「我強上了她，快點告我吧」等簡訊給少女家人，事情才曝光。台中地院依妨害性自主罪判廖3年4月，仍可上訴。

判決書指出，廖男在去年1月間在交友網站認識16歲少女後，兩人就交往，童年2月間就在廖男租屋處同居，少女在5月間搬回家住，不久，即向廖男提出分手。廖男約她到租屋處談判，極力挽回。

少女指稱，兩人年齡差距大、又嫌他愛碎念；廖男無法接受，質疑少女「別人就祖孫戀」，為何她不能接受，並強制將少女壓制在床，不理會她哭泣拒絕、推打，強制性侵得逞。事後，廖男聯絡與少女父親同居的阿姨來載她回家，少女不敢提起被性侵一事。

男子為挽回女友，竟強制性侵，台中地院判刑3年4月。（陳淑芬攝）

廖男多次傳簡訊給少女阿姨，希望能幫忙化解求和，少女阿姨以為只是像以往兩人只要吵架，廖男就找她談、傳簡訊給她求助。但是，廖男在同年7月間卻2度傳來簡訊，寫著「我沒讓她幸福，我強上了她，想挽回」、「我強上她了，快點告我吧！」等語，少女阿姨將簡訊提供給社工看，並向少女確認，少女才說出實情。

廖男否認性侵，指稱兩人談判當天並未發生性關係，雖有談分手的事，但並未真正分手，仍保持聯繫。他傳簡訊給少女父親的同居阿姨，是因她對兩人分手置之不理，為激怒她才會傳那些簡訊。

法官認為，少女遭性侵後並未揭露，可見隱忍無意提告，自然沒有理由構陷廖男，且廖男傳簡訊給少女家人，要求幫忙挽回，足見與少女感情並未好轉，廖男辯稱傳簡訊內容是為了激怒少女家人，有違常理而不予採信。

(中時 )