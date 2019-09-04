林務局台東林區管理處接獲民眾舉報有不法人士公然在網路販賣稀有瀕危植物「小垂枝石松」，該處會同保七總隊第九大隊刑偵小隊與台東小隊持搜索票前往知本地區黃姓嫌犯住宅搜索，當場查扣花蓮捲瓣蘭2株、短穗毛舌蘭2株、萬年松1株、小垂枝石松2株，依竊盜及違反森林法罪嫌移送。

黃嫌供稱，這些植物分別於金峰、石川及建和等山區採取，並於住宅公開擺設販賣及藉由網路販售，其中「小垂枝石松」及「花蓮捲瓣蘭」採集地點為國有林班地內，已違反森林法相關規定。

另外，「小垂枝石松」是現存最古老的維管束植物，主要分布於台灣中南部低海拔山區，附生於枝幹上，葉片呈羽毛狀，喜歡熱帶雨林般濕熱的成熟原始森林環境，在台灣被視為雨林指標植物。

台東林管處表示，「小垂枝石松」因其生態特殊性、繁殖不易及台灣低海拔原始林破壞，加上極具觀賞價值，常成為山採對象，數量瀕危，已被列入「2017臺灣維管束植物紅皮書名錄」國家瀕危類別內。

台東林管處處長劉瓊蓮表示，森林內的樹木、竹子、蘭花、蕨類、蕈類等等均屬森林主、副產物，為國家資產，非經許可不得擅自採取及販賣，一但查獲竊取屬實者將依森林法及刑法規定移送法辦，另呼籲民眾勿於網路或商店購買來路不明之森林主副產物，以免觸法。

(中時 )