左鎮國中2016年引進無人機課程。（教育局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市推動新課綱不分都會鄉鎮，各校連結地方特色發展課程，左鎮國中是3班學生總數68人的小校，地理區位及學生人數不若大校有利，仍發展出以科技教育與戶外教育為主要方向的統整領域發展主題課程，教育局局長鄭新輝表示，學校為培育未來人才所做的努力，值得肯定，教育局全力支援學校課程及設備。

左鎮國中校長蔡宜興表示，學校從2014年開始發展戶外教育，由每周晨間長跑、健體領域的體適能課程、社團時間的攀岩課程，逐漸發展到彈性課程時間實施的單車走讀、校外教學實施的合歡山山野課程、自助畢業旅行，拓展至暑假單車環島課程，讓學生從前置準備過程中，培養自主學習能力，學會團隊溝通互動。

左鎮國中2016年引進無人機課程，藉由操控能力的提升，發展至空拍機的攝影訓練，之後2017年導入STEAM課程，逐漸增加焊接、仿生獸、機械手臂、光立方、3D列印、雷雕、物聯網等不同的主題課程，讓學生可以自由選擇有興趣的主題進行學習。

左鎮國中除了彈性課程時間外，另開放學習空間，建立工作室概念，讓學生不必局限於課堂時間內學習，利用午休或課餘時間進行主題課程的研究與練習，給予學生自主學習的機會、嘗試探索的時間以及團隊討論溝通互動的場合，藉以喚醒學生對學習的渴望與熱情。

(中時 )