效力歐力士的張奕，在與西武獅的比賽中獲得生涯第4次先發的機會，張奕雖挨轟先失分，不過隊友很幫忙，下半局敲回2分力挺。但第5局發生亂流，隊友失誤後張奕被連敲安打失分，遭到西武逆轉後，張奕僅投4.2局失3分(1責失)退場，無緣挑戰生涯第3勝，5局結束歐力士以2比3落後。

張奕首局雖然遇上一、三壘有人的危機，不過關鍵時刻讓對手敲出高飛球及滾地球出局，成功守住第1局後，2局上半一顆掉到正紅中的指叉球，被首名打者外崎修汰扛出全壘打牆外。

雖然先掉分，不過歐力士隊友超力挺，下半局歐力士打者連敲兩安上壘，接著二、三壘有人的情況下，近況不佳的山足達也此時敲出2分打點安打，不但緩解自己的低潮，更幫助張奕及歐力士取得2比1領先優勢。

5局上半張奕遇上危機，金子侑司滾地球導致歐力士游擊手失誤，接下來連續2棒敲安將比數追平，一、三壘有人情況下，中村剛也高飛犧牲球比數超前成3比2，此時張奕用球數來到82球遭教練換下場。

總計張奕此次先發4.2局，被敲5支安打失3分，不過僅有1分自責分，挨一發外崎修汰的陽春炮，送出2次四壞球及2次三振，自責分率4.50，未投滿5局以敗投候選退場，想解套還得看打線能否繼續幫忙。

(中時電子報)