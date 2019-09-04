華航歡慶60周年，9月底前在官網購票並登入華夏會員，即可參加「60周年抽60萬哩」活動，獨得60萬哩程數，感恩回饋再加碼，即日起至9月10日止，官網推出快閃特惠價，台北到峇里島單程4762元起（含稅）、澳洲單程最低9354元（含稅），歐洲單程最低只要9824元起（含稅），還有多條航線下殺55折，讓旅客重溫與家人、朋友或自己獨自旅行的每一刻。

「華航60周年抽60萬哩」活動獎項包括6萬哩程數3名與1萬哩程數18名，最後一週再抽出超級大獎60萬哩程數1名，等同4張長程線商務艙機票。

此外，華航哩程數還可兌換機上Wi-Fi Onboard（3000哩起）、一次貴賓室（5000哩）、區域線單程升等商務艙／豪華經濟艙(15000哩），或折抵部分空中精品，想知道更多內容可參閱官網「中華航空酬賓獎項」，別再讓自己的哩程默默消失。

(中時 )