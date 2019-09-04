香港眾志秘書長人士黃之鋒等人來台拜會各政黨，除了民進黨與時代力量之外，黃之鋒等人也見了國民黨立委江啟臣以及台北市議員徐弘庭，江啟臣表示，支持港人平和理性，追求一個擁有民主自由法治保障的香港，也不希望這些朋友的訴求，在任何一個國家受到選舉的操作。

江啟臣表示，香港議題該讓香港朋友親自闡述，彼此理解，不該也不能成為特定政黨在台灣操作選舉的工具，因此他與徐弘庭一起接受了這些香港朋友會面的請求。他肯定黃之鋒與香港立法會議員朱凱迪強調並非港獨的訴求，也理解港人對爭取普選的期望。

江啟臣強調，我們支持港人平和理性，追求一個擁有民主自由法治保障的香港，也不希望這些朋友的訴求，在任何一個國家受到選舉的操作，更歡迎這些朋友對台灣不同政黨對香港事件的看法有更全面性的接觸，我們樂見這樣的良性互動。

江啟臣指出，中華民國是主權國家，有自己的主體性，堅持兩岸和平對話是我們最基本的態度，我們所做的，是進一步追求高品質的民主，作為香港及大陸地區的民主榜樣，促進良性互動與漸進轉型，國民黨總統候選人韓國瑜如果今天在場，「他也會是這樣的態度」。

江啟臣說，很欣慰在會談的當下，碰巧聽到港府釋出善意，考慮撤回「送中」條例的消息，也希望這樣的善意，是香港情勢轉向正向循環與良性互動的轉捩點。然而即便如此，香港地區與台灣間的司法互助，也仍須進行官方討論，解決法律追訴空白區的實際問題。

(中時 )