台北看守所4日在所內舉辦面對面懇親活動，開放百位收容人在佳節前夕與父母妻小面對面相聚。（許哲瑗攝）

台北看守所4日在所內舉辦面對面懇親活動，開放百位收容人在佳節前夕與父母妻小面對面相聚。（許哲瑗攝）

中秋月圓人團圓，台北看守所4日在所內舉辦面對面懇親活動，開放百位收容人在佳節前夕，與父母妻小面對面相聚，紓解思鄉之愁，也盼透過親情力量，鼓勵收容人勇敢面對錯誤、走出陰霾，不少收容人看見久未見面的親友，當場紅了眼眶，潸然淚下，緊握彼此雙手捨不得放開，場面溫馨感人。

台北看守所每年在春節、母親節及中秋節等3大節日，定期安排面對面懇親活動，今年中秋節共分3梯次，由更生保護會新北分會協辦，現場也安排收容人帶來薩克斯風、烏克麗麗及爵士鼓等表演，獻上「堅持」、「古老大鐘」及「流水年華」等一首首經典老歌，向遠道而來的親友展現自身改變及教化成果。

「女兒終於叫我一聲爸爸，得來不易！」蕭姓收容人感動的說，2年前誤入歧途接觸毒品，入所時老婆懷著大肚子，如今女兒都2歲多了，雖偶爾通話、隔著玻璃窗會面，卻與爸爸相當生疏，透過懇親會終於可以抱抱、親親女兒，實在珍貴，也成為鼓勵他戒毒、向正的最大動力，期盼出所後能展開新的人生，彌補過去帶給家人的傷害。

台北看守所指出，除了面對面懇親外，電話懇親活動將在6日登場，由中華電信新北營運處提供話機，讓收容人能在佳節前夕撥打電話慰問家人，另也提供電話卡給外籍收容人，讓身在異鄉的收容人，也能在家人關懷與慰藉下共度中秋佳節。

(中時 )