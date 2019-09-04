在陸劇《蘭陵王》中，女主角林依晨的最好異性好友曉東，在劇中對雪舞（林依晨飾）體貼入微的照顧，凸顯出男生、女生也能跨越性別，成為生死好友的關係，在這個議題延燒下，魏千翔也因此有了「男閨密」的封號，不少女生粉絲紛紛希望他也能來當自己的閨密！這幾年來，他接戲不斷，從《鹿鼎記》、《愛的創可貼》、《美麗的秘密》都少不了他的影子，2019更是他大爆發的一年，《東宮》、《只為遇見你》、《九州縹緲錄》等都擔任重要角色，讓成為曝光率最高的人氣演員之一。

魏千翔退去古裝，本人其實十分陽光。（伽納娛樂提供）

魏千翔近期接受影音平台越洋專訪，提到拍攝《九州縹緲錄》印象最深刻的橋段，飾演視障者百里寧卿的他，俏皮地說：「有一場我跟雷碧城見面的戲，他戲裡是個高深莫測的國師，我倆第一次見面時，我跟他對視一段長時間，然後他對我說：『你是第一個能跟我對視這麼長時間的人...。』，然後我回了他一句：『寧卿只是目盲而已，你不必太在意！』，我覺得編劇挺逗趣的！」。魏千翔表示自己在該戲從夏天拍到冬天，再拍到夏天，「當中歷經襄陽大雪外，由於我飾演眼盲的視障者，因此要不斷摸索看不到的感覺，比如說要走一段路，但你演出時不能看路，所以在這之前，我要先熟悉這段路，該怎麼走？走幾步才能對應到攝影機？當然，我也必須理解視障者會遇到碰撞的問題，看不見，任何都是未知的！」。

魏千翔。（圖／伽納娛樂提供）

不光《九州縹緲錄》，魏千翔也演出時裝劇《只為遇見你》，這部戲是《因為遇見你》二部曲，由張銘恩、文詠珊主演，魏千翔飾演張銘恩的堂哥，戲分相當吃重，談到這部虐戀情愛作品，聊到現實裡，與學妹湯夢佳的一場吻戲，魏千翔笑聲不斷：「我們倆私下特別熟！卻要拍出劇裡很有感覺的FU，鏡頭前我們你儂我儂，吻到依依不捨，但只要一出畫面我們就立刻笑場，說真的！只要跟她對戲，我們就是特別容易笑場！」。

問起他比較喜歡拍古裝還是時裝戲多一點？魏千翔表示：「對演員來說，時裝是貼近我們的寫實生活，而古裝則是需要想像，每個角色都有不同特色，我很難比較，畢竟都是最喜歡的！」。

(中時電子報)