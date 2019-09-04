活躍於國際舞台、旅德次女高音石易巧，近期以「後浪漫時期的浪漫」為題，安排一系列十九世紀古典詩作入樂的作品，將於高雄、台北雙城開唱。

石易巧表示，十九世紀後期的作品，有一種顯而易見的浪漫，「這些曲子像是為我們平凡生活，找到一個浪漫的理由，可聽見旋律的長線條與捲曲之處，還有往高處走、往低處走的方向感。」

石易巧畢業於北藝大音樂研究所、德國國立特羅辛根音樂院藝術家演唱文憑及最高獨奏家文憑，自2012年起獲聘德國烏爾姆劇院駐院獨唱歌手，並在2016年獲選德國西南日報年度歌手的台灣傑出次女高音。

這次音樂會選曲包括史勒克《五首歌曲》、 康果爾德《告別之歌》、荀白克《六首歌曲》、沃爾夫《莫里克歌曲集》以及馬勒《悼亡兒之歌》。

石易巧表示，其中的《悼亡兒之歌》她每唱必哭，「現在的我38歲了，經歷了許多事，更能體會馬勒想呈現的氛圍，並且在歌曲裡能把悲傷的情緒拿捏得較為適當。」

此外，石易巧說，這回她也特別喜歡康果爾德的《告別之歌》，「這一系列選曲看下來，像是有一種連貫性的告別，像是人生裡來來去去的人事物，有時告別不見得需要憂傷，因為那是另一次新的開始。」

演出將於9月6日在衛武營國家藝術文化中心表演廳、9月8日在台北國家兩廳院演奏廳登場，一起演出的鋼琴家為克萊曼．穆勒。

(中時 )