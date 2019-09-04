周錫瑋製作短片「一支穿雲箭【9月8日】千軍萬馬新北見！」。(圖/取自youtube)

國民黨內的「換瑜」流言蠢動！王金平加碼「有聽說換瑜計畫」，讓前台北縣長周錫瑋怒開直播炮轟王金平「要將國民黨毀滅」，還有郭台銘處處活動，極欲脫黨參選總統到底，周錫瑋急呼黨內團結，更製作短片「一支穿雲箭【9月8日】千軍萬馬新北見！」，重振「韓流」氣勢，破除「換瑜」流言。

前台北縣長周錫瑋日前以「洪秀柱小姑姑參選台南市立委，我的看法以及想法」在臉書開直播，他抨擊不少人士對初選不服氣，甚至還想要伺機換瑜的機會是「可恥」，他也呼籲國民黨要團結支持韓國瑜，不要讓「換瑜」流言破壞團結。

周錫瑋指出，當初投入總統初選的參選者輸了就要服氣，指「男子漢大丈夫，有膽量參加初選，選完之後就要服從初選結果，要有民主風度」，呼籲郭台銘、王金平等人接受初選結果全力輔選，截長補短分進合擊。

所以，9月8日韓國瑜新北造勢活動，周錫瑋特別重視，呼籲國民黨從政同仁積極出席，展現氣勢破解流言。

(中時電子報)