新北市身障者以及市民就業徵才活動4日在三重綜合體育館舉辦，吸引許多身障朋友前往，但全場1231個職缺專屬身障者職缺只有205個，換算不到2成引發批評。（戴上容攝）

新北市身障者以及市民就業徵才活動4日在三重綜合體育館舉辦，吸引許多身障朋友前往，但全場1231個職缺專屬身障者職缺只有205個，換算不到2成引發批評。（戴上容攝）

新北市身障者以及市民就業徵才活動4日在三重綜合體育館舉辦，吸引許多身障朋友前往，但全場1231個職缺專屬身障者職缺只有205個，換算不到2成引發批評；新北市就業服務處長林澤洲澄清，這次釋出的1231個職缺適用所有身障朋友，205個更是專為身障者打造，可能廠商標示不清造成誤會。

三重身障者就業徵才活動原標示1231職缺，專屬身障者職位卻僅有205個占17％，此外，職缺也十分單調，多數是餐飲、陳列、門市人員走動、提重物等職缺，陪同求職的家屬質疑並不適合身障朋友。

因小兒麻痺乘坐輪椅的42歲紀先生指出，新北市身障者大型徵才活動每年才1場，他特地從三芝趕來，沒想到求職選擇少。

林澤洲表示，徵才活動由廠商自由報名經過處內篩選，因雙北服務業占大宗，才會顯得職缺內容不夠多元，其實職缺即便沒有標示，身障者一樣可以投遞履歷，未來會提醒廠商標示。

林澤洲說，未來將規畫社區型身障者徵才活動，方便身障者求職，另針對此次徵才投遞履歷的民眾，將以個案方式逐一追蹤，並持續改善後續辦理的徵才活動。

(中時 )