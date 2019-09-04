台大教授賀德芬等人日前質疑蔡英文總統論文等造假，今委託律師提告；前總統陳水扁今在「新勇哥物語」指出，為杜攸攸眾口，早日平息爭議，蔡總統實不應採取刑事控告，而是立即公開博士論文，讓大家都可以自由閱覽。對沒喝過洋墨水的阿扁而言，也有機會瞧瞧什麼是足以榮獲二個博士學位的論文？

他還披露，2008年總統大選民進黨提名候選人謝長廷主打國民黨籍總統候選人馬英九美國綠卡問題。馬英九辯稱他的綠卡好久沒用，早已自動失效；謝長廷則引經據典指出，依據美國法律，只有主動申請並宣誓放棄才會失效。美國AIT 楊甦棣處長也私下告訴阿扁，「美牛進口是政治問題，馬英九的綠卡是法律問題」。最後美國也是基於政治考量不證實依據法律馬英九綠卡仍然有效。還不是讓馬英九做了八年總統！

陳水扁指出，蔡總統能夠在英國倫敦大學政經學院榮獲法學博士學位，不只光宗耀祖，更是個人求學生涯的最大驕傲，也是全體國人與有榮焉的台灣之光。尤其蔡總統第一次參選還自誇她以二年時間拿到博士，指導教授也認為她的博士論文可以得到二個博士學位。

他說，為杜攸攸眾口，早日平息爭議，蔡總統實不應採取刑事控告，而是立即公開博士論文，讓大家都可以自由閱覽。對沒喝過洋墨水的阿扁而言，也有機會瞧瞧什麼是足以榮獲二個博士學位的論文？

扁舉例，立法院萬年國會的末代院長梁肅戎也有日本明治大學法學博士的學位爭議，為了梁肅戎56歲榮獲的博士學位是怎麼樣唸出來的？1990年初進國會的謝長廷立委也打梁打了一個月，好不熱鬧，最後則不了了之！

他說，自己雖然跟大統派的梁院長意識形態不同，但對梁早年為雷震案、彭明敏案辯護，仍然心存感念。特別在出任院長一個月，阿扁提出國會全面改選的261號大法官釋憲聲請案，身為被改革對象的國會議長並沒有阻擋，而在1990年4月10日讓釋憲聲請案通過院會決議。6月21日大法官會議解釋出爐，包括梁院長在內的萬年老賊全部要在一年6個月內退職，梁院長也只幹了一年10個月的國會議長！

扁強調，從2014年延續到2018年，所謂法輪功器官案也跟柯文哲如影隨行，尤其是去年柯市長的連任之路，多少對柯不利的證據讓不少政論名嘴鐵口直斷柯市長死定了，結果呢？阿扁也私下問過台灣法輪功創始人張清溪教授，張說「沒有證據證明柯文哲沒有涉及，也沒有證據證明柯文哲有涉及」。您說呢？

(中時 )