劍湖山渡假飯店的有機紅藜麥鳳凰酥，有機紅藜麥是向雲林縣府輔導成立的糧莘庇護工場採購，每一顆都有著愛心的成分。（周麗蘭攝）

劍湖山渡假飯店的蛋黃酥，豆沙餡是祕密武器，有著完美紅豆香與不黏膩的紅豆餡口感，與來自宜蘭的蛋黃融為一體。（周麗蘭攝）

劍湖山飯店的蛋黃酥有著完美紅豆香與不黏膩的紅豆餡口感，與來自宜蘭的蛋黃融為一體，豆沙餡是祕密武器。（劍湖山渡假飯店提供）

月圓人團圓，加上一顆完美紅豆香與蛋黃融為一體的蛋黃酥更圓滿！劍湖山渡假飯店西點主廚章振坤年輕時向彰化一名有「酥皮界霸主」美名的老師父師學，如今帶領8名師傅製作傳統蛋黃酥、有機紅藜麥鳳凰酥，把頂尖的蛋黃酥美味帶給更多人。

一顆完美的蛋黃酥，酥皮、豆沙餡、蛋黃的搭配是鐵三角，蛋黃尤其是好吃的靈魂，劍湖山兩個月前向宜蘭訂購鴨蛋，以逆滲透水把蛋白完全清洗掉，烘烤出油脂比例完美的蛋黃，邁出成功第一步。

章振坤說，宜蘭的蛋黃油脂比較豐富，可與豆沙餡完美融合，吃起來滑順又不油膩；豆沙餡更是祕密武器，很多人怕豆沙餡的甜膩，他特找了一家低糖、保留紅豆香與清爽口感的紅豆餡。

章振坤偏好做傳統式蛋黃酥，以低筋麵粉加脫水奶油，做出入口即化的酥脆餅皮，讓年年的中秋帶著傳統記憶。

劍湖山今年中秋只推傳統蛋黃酥、有機紅藜麥鳳凰酥，對蛋黃酥用心之深由此可見，章振坤表示，以土鳳梨搭配蛋黃的鳳凰酥的工法繁複，8個師傅一天只能做出2000顆。

紅藜麥有穀物界紅寶石之稱，「有機紅藜麥鳳凰酥」是劍湖山飯店首次推出，主廚章振坤特地向雲林縣府輔導成立的糧莘庇護工場採購有機紅藜麥，口感香脆健康不在話下，而且每一顆都有愛心的成分。

協理段鴻裕說，「有機紅藜麥鳳凰酥」的蛋黃和土鳳梨比例約2：3，一家國營公司訂購「有機紅藜麥鳳凰酥」後，員工又自行追訂，4顆鳳黃酥4顆蛋黃酥1盒680元，限量供應到9月13日為止，早上10點到晚上11點在劍湖山渡假大飯店中庭酒吧販售。

(中時 )