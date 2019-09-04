行政院會明（5）日將審議國防部擬具的「新式戰機採購條例」草案，並將法案名稱修正為「新式戰機採購特別條例」。

美國政府日前宣布對台軍售66架F-16V戰機，是美台間睽違27年後的首宗戰機交易案，預計將耗資2,500億美元。

國防部擬具的「新式戰機採購特別條例」，將成為立法院本會期優先法案，且朝野立委都有共識，可望在本會期通過。

(工商 )