F-16V特別預算5日行政院會審議 定名「新式戰機採購特別條例」 19:122019/09/04 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 F-16V戰機的資料照。（洛克希德馬丁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院會明（5）日將審議國防部擬具的「新式戰機採購條例」草案，並將法案名稱修正為「新式戰機採購特別條例」。 美國政府日前宣布對台軍售66架F-16V戰機，是美台間睽違27年後的首宗戰機交易案，預計將耗資2,500億美元。 國防部擬具的「新式戰機採購特別條例」，將成為立法院本會期優先法案，且朝野立委都有共識，可望在本會期通過。 (工商 ) #戰機 #採購 #新式 #條例 #特別條例 也許您會感興趣 推薦閱讀 戰機採購特別條例共6條文 115年付清價金 16:312019/09/01 軍事 新式身分證傳外包疑洩個資 內政部回應 13:242019/09/03 政治 內政部澄清：數位身分證規劃案細部規格尚未公告 16:272019/09/03 政治 7殲20同框秀完整戰力 2020突破100架 17:422019/09/03 軍事 《翻爆晚間精選》新式身分證傳個資外洩 內政部澄清 17:562019/09/03 政治 熟女放心 內政部：新式身分證上仍有婚姻狀態 22:202019/09/03 政治 Deloitte稅務專欄－透視境外資金匯回管理運用及課稅條例 04:102019/09/04 金融．稅務 內政部：不知新式身分證委「外商」說從何來 12:082019/09/04 政治 港媒：林鄭月娥將在傍晚六點正式公布撤回送中條例 17:192019/09/04 兩岸 政院明擬通過新式戰機特別條例 17:342019/09/04 政治 政治熱門新聞 郭台銘愛將遭美女幕僚分權 傳惹惱郭夫人 - 政治 陳明文財產清單曝光 身價嚇死人！ - 政治 王金平回應結盟六大派 網友反映竟一面倒 - 政治 阿扁要小英立即公開論文！讓「他」看看 - 政治 這張圖韓粉愛死了 大讚：總統風範熱淚盈眶！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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