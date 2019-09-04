吳青峰即將推出首張個人專輯《太空人》，今日於北京舉行亞洲發片記者會，唱片公司邀請〈太空人〉MV導演陳奕仁（阿木）、〈傷風〉mv導演翁子光、主視覺攝影師鍾靈、韓國攝影藝術家Rala Choi等為吳青峰打氣。而合作多年的導演陳奕仁，此次MV已遲一週未交片，但吳青峰淡定的說「我從要找他合作的時候就知道了，我沒辦法控制他」。

吳青峰說，這次合作的對象都很喜歡，且他們都答應，像是一一圓夢，而談到陳奕仁，吳青峰笑說「沒辦法控制導演，他有很多自己詮釋故事的觀點跟方式」，原預想交片日期是上禮拜，結果他回「我也不知道什麼時候會好」。但吳青峰也立刻幫緩頰，「大家看過MV前導片後，就知道為什麼要後製這麼久了，而且我只出現那一幕而已喔！」

回憶兩人首度合作，是在2006年的〈小宇宙〉，陳奕仁笑說，當時其中一幕、我請蘇打綠團員把青峰丟出去，營造無重力的感覺，當時自己不太會拍，所以一直丟了很多次，看青峰臉很不爽，應該有丟五六次吧。吳青峰則苦笑，「應該不只，我那時被要求表情要很祥和，但五臟六腑都要被丟出來了」。

這次在〈太空人〉MV中只要求吳青峰走進書店翻書的鏡頭，陳奕仁說「既然不會演，那就不要演了」，而先前因為幫蔡依林拍〈怪美的〉MV延後交片導致發片日延3天，吳青峰笑說「這次沒有比照Jolin模式，不會因為導演而延後發片」，更爆料陳奕仁常常催青峰交手寫字，無論在世界各角落都會給他答案，當下催促導演「到底何事要交片」，陳奕仁淡定回「會全力趕工」期望在一週內交出。

曾獲香港金像獎的導演翁子光，此次受邀為吳青峰拍攝〈傷風〉MV，吳青峰說，先前〈巴別塔慶典〉、〈太空人〉MV已經夠折磨，我以為就此脫離，沒想到〈傷風〉讓我演了此生最多的戲碼，像是40度的台北穿皮背心跟大衣連拍2天，身後還有火在燒。對於青峰「吃苦耐勞」表現，翁子光比喻吳青峰，像是班上很多同學看起來沒唸書，但考試成績出來都很好。〈傷風〉也是翁子光MV「處女秀」，他搞笑說「我把我的第一次給他。」吳青峰將於9月6日推出首張個人專輯《太空人》。

吳青峰新歌〈太空人〉MV導演陳奕仁，今日驚喜現身發片記者會現場。（還球音樂提供）

吳青峰新專輯《太空人》發片記者會，香港金獎導演翁子光抽空出席，讓吳青峰驚訝不已。（環球音樂提供）

吳青峰9月6日推出個人首張專輯《太空人》，包括MV導演、主視覺攝影師等貴賓皆到場站台。（還球音樂提供）

吳青峰9月6日推出個人首張專輯《太空人》，包括MV導演、主視覺攝影師等貴賓皆到場站台。（還球音樂提供）

吳青峰今日於北京舉行個人首張專輯《太空人》發片記者會。（環球音樂提供）

吳青峰今日於北京舉行個人首張專輯《太空人》發片記者會。（環球音樂提供）

(中時 )