139縣道愛心人士路邊餵食流浪狗，形成狗狗群聚。（吳敏菁攝）

流浪犬滿患，彰化縣已暴量到1萬6000隻，單是這周受理通報就捕抓66隻，但收容空間不足，形成龐大壓力，彰化動物防疫所除了持續下鄉推廣混種犬貓免費絕育、寵物登記及施打狂犬病疫苗，更啟動誘捕結紮流浪犬，從去年才結紮38隻，今年已增加到245隻。

各鄉鎮都面臨流浪狗流竄問題，有民眾投訴，通報住家附近有流浪狗群聚、被追逐

，得到回覆是，有人餵養要勸導他，不是叫我們來抓，讓人無言這未免「天兵」了，不祭罰則怎麼勸？

流浪犬已到了抓不勝抓，彰化縣動物防治所表示，流浪犬之家收容量160隻，瀕臨滿爆，今年已捕抓1007隻，積極推動認養、放養共899隻，目前已超過容量達200多隻。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，為落實犬貓源頭管理減量，2015年起下鄉推廣混種犬貓免費絕育三合一，去年達到4222隻，今年1至9月也累計3231隻，緊接著還有兩場次，分別是11月27日溪州老人活動中心、11月30日花壇鄉公所。

董孟治表示，今年更同步啟動誘捕結紮流浪犬，前年結紮12隻、去年38隻，今年已245隻，但最終還是不要去餵養，有餵養就有棄養，而誘捕結紮再野放並不容易。

尤其，流浪狗生殖力驚人，只要少數仍有生育，就可能使得辛苦計畫破功，動防所尋求多方管道，加碼啟動終養計畫，每隻補助8000元，舒緩收容滿患，並著手和環保局研議，路邊餵食形成群聚，依廢棄物清理法開罰。

(中時 )