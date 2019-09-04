還記得以前還有五角的貨幣嗎？隨著物價、貨幣上漲，舊台幣也成為時代的眼淚。有網友搜出塵封已久的舊台幣一千元大鈔，拍照發文感慨表示，以前一張一千元可以買到好多東西，現在一頓飯就要噴掉一張小朋友了。令眾多網友產生共鳴。

近日有網友在爆廢公社發文，PO出舊台幣一千元的照片，表示這是那個年代的「大大鈔 」，在當時可以買很多很多東西，可能一個禮拜也用不完。此文一出，眾多網友前來懷舊古早味，吸引1萬多讚與1千多則留言，討論相當踴躍。

網友透露舊大鈔一千元又有「惡面欸」的暱稱。（摘自爆廢公社公開版）

看到了滿滿古早味的貨幣，令一路經歷過時代變遷的網友感嘆道今昔非彼，秀出珍藏以久的古鈔。（摘自爆廢公社公開版）

網友們紛紛表示認同，表示以前的一千原價值很高，以當時的物價可以用很久，「當年1000真的很好用」、「一張1000可以用超過半個月」、「小時候這張可以買很多東西啊」、「真懷念小時候」、「這張才是真正大鈔呀」、「當年一張50元鈔票過一天包三餐」、「現在一千大概等於以前一百」、「當年一千很大」。

網友更表示舊款一千元的觸感十分精緻，「還是喜歡以前1000元舊版的面版跟紙質，不像現在新版1000元質感真的跟以前差很多」、「以前的錢好漂亮喔！」、「那手感只有好而已，厚又紮實」。

看到了滿滿古早味的貨幣，令一路經歷過時代變遷的網友感嘆道今昔非彼，「 以前一千元真的很好用，一個月賺三萬一家三口還能存錢買房」、「現在1張買四罐洗髮精就沒了」、「至從換成一隻鳥，千鈔就越來越薄」、「以前的100 跟50元 我們小時候可以用很久 現在回不去了」、「二十年物價成長150% 房價成長400%，薪水不但沒成長還縮水，真可悲」。

(中時電子報)