「土豪哥」朱家龍被控3年前，在W飯店辦毒趴害死郭姓女模，一審將他判刑10年，高院更一審認為郭女案發前4個月內不斷施用二級毒品PMA才是猝死關鍵，改將他輕判2年10月，最高法院駁回上訴確定，因朱男曾被羈押785天，可折抵刑期，朱最多只須再服刑8個多月即可出獄，擁有自由身。

台北地檢署(陳志賢攝)

朱家龍在2017年3月3日遭羈押，直至今年4月26日才交保，曾經被羈 押2年1個月23天，他遭判刑2年10月確定，最多只須再服刑8個月又7天就可出監。

檢方指控，朱在2016年12月2日入住W飯店後，隨即前往酒店與友人 洪聖晏、蔡逸學聚會飲酒，隔天凌晨3人回到W飯店續攤開毒趴，朱提 供毒軟糖、毒梅片等各式毒品，郭女4日進入飯店房間，眾人連開3天 毒趴，期間郭女持續混用至少9種毒品致死。

一審及高院二審都認定，朱辦毒趴導致郭女吸毒死亡，案經最高法院撤銷發回，高院更一審依法醫所鑑定結果認為，郭女發前4個月內不斷施用PMA，體內PMA濃度超標18倍，極有可能是造成郭女發生中毒 性休克的主因。

朱家龍與其他在場人士，體內都未驗出PMA成分，無法認定朱等人 有轉讓PMA毒物給被害人使用，郭女長期施用過量PMA是個人行為，朱等人轉讓禁藥和其死亡沒有因果關係，且朱等人也無法預見郭女會死 亡，變更起訴法條，以較輕刑度的轉讓禁藥罪判刑。

更一審考量朱家龍等人犯後彼此卸責，避重就輕，難認有悔意，再 加上轉讓禁藥長達5天情形嚴重，將朱判刑2年10月，同案被告洪聖晏 、蔡逸學各改判2年6月。也因變更起訴法條裁判，今年4月26日讓朱家龍以100萬 元、洪聖晏15萬交保。

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(中時 )