新北市立圖書館將電影「哈利波特」橋段搬進圖書館，今（4日）在「霍格華茲」學院風的江子翠分館，為陪讀學童舉辦新奇又有趣的開學迎新。（許哲瑗攝）

新北市立圖書館將電影「哈利波特」橋段搬進圖書館，今（4日）在「霍格華茲」學院風的江子翠分館，為陪讀學童舉辦新奇又有趣的開學迎新，由20位陪讀學童戴上分類帽，抽籤決定學院。（許哲瑗攝）

新北市立圖書館將電影「哈利波特」橋段搬進圖書館，今（4日）在「霍格華茲」學院風的江子翠分館，為陪讀學童舉辦新奇又有趣的開學迎新。（許哲瑗攝）

「葛萊分多！」「赫夫帕夫！」「雷文克勞！」「史萊哲林！」新學期開始，新北市立圖書館特別為陪讀學童，準備了別開生面的霍格華茲開學迎新，讓圖書館搖身一變成了最浪漫的霍格華滋學院，由20位陪讀學童戴上分類帽，抽籤決定學院，然後換上巫師袍，手拿魔杖穿過智慧門，領取學院象徵的智慧書，未來將一同體會閱讀的神奇魔力。

為了讓陪讀學童快樂迎接新學期，新北市立圖書館將電影「哈利波特」橋段搬進圖書館，今（4日）在「霍格華茲」學院風的江子翠分館，為陪讀學童舉辦新奇又有趣的開學迎新，20名陪讀學童進入打造為「霍格華滋」的圖書館後，戴上分類帽，抽籤分發就讀學院，換上巫師袍、手拿魔杖，在陪讀天使的引領下，通過就讀學院的智慧門，最後從校長鄧不利多的手中，接獲各學院象徵的智慧書，圖書館也安排有趣的魔術迎新課程，希望陪讀學童加速收心，為新學期帶來一個好的開始。

五年級的曾小妹妹說，她很喜歡看《哈利波特》，今天的迎新活動，感覺很像進入「霍格華茲」的魔法學院，她今天抽到「史萊哲林」學院，希望自己可以越來越強大，應付所有課業的難題。

江子翠分館主任許淑媛表示，江子翠分館打造哈利波特電影中「霍格華茲」風格的個性閱讀空間，希望讓學生幸福學習，民眾喜歡閱讀，配合新學期開始，特別規畫霍格華茲開學迎新活動，讓陪讀學童在圖書館學習到更多知識。

此外，圖書館也透過有趣的分類帽，送給陪讀學童各學院象徵的「智慧書」，分別是葛萊芬多－勇氣；雷文克勞—智慧；赫夫帕夫—努力；史萊哲林—聰明，希望陪讀學童都能成為集勇敢、智慧、聰明、努力於一身的小小知識魔法師，就像《哈利波特》的霍格華茲學校一樣，感受閱讀的神奇魔力。

(中時 )