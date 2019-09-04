《星際大戰》電影系列襲捲全球40年，電影配樂是一大關鍵，擔任配樂的約翰．威廉斯，以主題音樂的寫作手法，對好萊塢電影音樂產生深遠影響，並引起好萊塢一股管弦交響配樂風潮。

在導演好友史蒂芬．史匹柏的引薦下，約翰．威廉斯和導演喬治．盧卡斯一拍即合，喬治．盧卡斯表示，約翰．威廉斯是任何一個導演夢想中的工作伙伴。「在電影音樂工作者中，很難再找到第二位約翰．威廉斯，能跨越古典與流行，縱橫電影界與音樂界的多元化作曲家。從大排場的華麗史詩鉅作到詮釋細膩情感的小品電影，都有非常傑出的創作。」

因著亮眼成績，1980年約翰．威廉斯正式接下波士頓大眾交響樂團第19任指揮，任內多次巡迴演出，與樂團錄製專輯拿下多次告示牌排行榜冠軍。豐富多元的音樂型態，使約翰．威廉斯與波士頓大眾交響樂團在流行交響樂獨佔鰲頭，他們也合作重新錄製了不少約翰．威廉斯的經典作品，包括《簡愛》組曲、《牛仔》組曲以及《星際大戰》組曲，都獲得樂迷廣大迴響。

約翰．威廉斯認為身為指揮，能透過表演比其他作曲家呈現更豐富的情感。近期蔚為風潮的電影交響音樂會，更是聆賞電影配樂的絕佳方式。

《星際大戰：絕地大反攻》電影交響音樂會演出時間為9月7日，《STAR WARS：原力覺醒》電影交響音樂會演出時間為9月8日，地點都在台北國家音樂廳，由楊士弘指揮NSO國家交響樂團。

(中時 )