慈愛教養院烘培坊在烘培老師吳碧霞的指導下，蛋黃酥、小月餅、手工餅乾，都以紮實做工、真材實料，贏得好口碑。（吳敏菁攝）

彰化慈愛教養院烘培坊的蛋黃酥，外皮油亮酥脆，內餡濃郁紅豆泥包裹著整大顆飽滿的蛋黃，一咬蛋香四溢，道地的手工製作，加上真材實料，一點兒也不輸名店，讓人一吃就喜歡上了。

彰化慈愛教養院烘培坊老師吳碧霞持有乙、丙級烘培證照，指導院生烘培蛋黃酥、米蛋捲和手工餅乾等，已經20年了，烘培坊出品，不僅是多了愛心提味，真材實料、紮實地作功，烘出絕佳好滋味，讓人一嘗就驚豔，讚不絕口。

吳碧霞說，蛋黃酥採取低糖、低油，守護健康，特選天然、濃郁的安佳奶油製作，油皮、油酥都是採用傳統的手工揉捏，一層層揉製，讓人一咬就能吃到了層層的酥脆感。

內餡也豪不馬虎，紅豆餡以屏東萬丹的紅豆，慢火熬煮，低糖鎖住了濃郁的香氣，鹹鴨蛋黃，採用米酒等祕方浸泡後去腥。

彰化慈愛教養院烘培坊的蛋黃酥，打出自己的招牌，散發了濃郁香氣卻又不甜不膩

，多年來已經吸引了許多死忠的粉絲，「選購慈愛的蛋黃酥，不只是愛心，還因為食材新鮮，低油低糖，吃起來健康又美味」。

除了蛋黃酥好吃，慈愛烘培坊的手工米蛋捲、手工餅乾也是招牌，尤其，研發的手工米蛋捲，不用麵粉，捲出守護台灣米的心。

店名：彰化慈愛教養院烘培坊

地址：彰化縣彰化市大埔路676號。

電話：04-7124891轉6105、6106。傳真：04-7117213。

營業時間：只採電話訂購和上網下載訂單傳真預購。

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