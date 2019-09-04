國民黨總統參選人韓國瑜在上周四直播國政青年政策時，一句「鳳凰都飛走，進來一堆雞」引發軒然大波，也遭痛批是歧視外籍勞工，當下韓國瑜解釋自己屬雞，因此當下口快就想到雞，如今過了6天，韓國瑜再度出面解釋，表示自己說的是「非法打工」與「賣淫」者，不能讓他們搞亂台灣。

韓國瑜今天(4日)再度開直播，針對「一堆雞」風波作出解釋，他不滿表示自己言論被扭曲的一蹋糊塗，其實自己對新住民都相當尊重、感謝，只是對於許多拿到簽證之後近來亂搞的，不只海關受不了，對台灣社會也製造更多問題。

韓國瑜爆料，有海關跟他陳情人力太少，對於新南向政策進來的旅客也無法調查清楚，但如果拒絕太多，還會被觀光局關切。

韓國瑜不滿抱怨，表示一番言論不斷被扭曲，他的本意是要留住台灣人才，並且吸引人才進入台灣，合法進來的新住民們來這邊打工上班都很感謝，但非法近來亂搞的，絕對不可以，盼望大家不要過度解讀。

(中時電子報)