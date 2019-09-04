Onitsuka Tiger鬼塚虎以奧運太極比賽中的指定鞋款作為設計雛型，推出全新”TAI-CHI-REBTM”太極系列。太極的動作是武術中最優美的動作，舉手投足都表現身心的平衡和舒展。

Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新太極”TAI-CHI-REBTM” 系列(圖/Onitsuka Tiger鬼塚虎提供)

藝人胡宇威出席全新”TAI-CHI-REBTM太極系列鞋款的記者會，自幼學習中國武術的他，特此穿上黃黑款的太極鞋像傳奇人物李小龍致敬。武術也是運動的一種，胡宇威提及運動時擁有一款能夠妥善保護足部的鞋款之外，關節的保養也是不容忽視的一環。這次的太極鞋穿起來十分舒適，包覆性良好，彈性適中，他笑說當初練武術早該穿它了！

藝人胡宇威出席全新”TAI-CHI-REBTM太極系列鞋款的記者會(圖/Onitsuka Tiger鬼塚虎提供)

全新”TAI-CHI-REBTM太極不僅保留了品牌經典的復古潮流風格、平扁的底部與舒適輕巧的外觀，加入摩登、現代的線條更具時尚感。ORTHOLITE鞋殿所帶來的緩衝性能，提高了穿著的舒適度。鞋面材料在三色款式的部分使用了柔軟舒適的皮革，而兩色版本則是搭配高級皮革，且僅在Onitsuka Tiger鬼塚虎直營店販售。

Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新太極”TAI-CHI-REBTM” 系列(圖/張雅琪攝)

全新太極系列中的經典不敗紅、藍、白虎爪標誌，或是向傳奇人物李小龍致敬的黃黑款，永遠都是流行活躍的話題，展現獨特的個人風格，邁步走在街頭自信演繹內斂的時尚態度。

(中時 )