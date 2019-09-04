中嘉家和有線電視在秋節前夕，為長輩們送上需要的奶粉、麥片等食品。（翻攝照片／許哲瑗新北傳真）

中秋月圓人團圓，中嘉家和有線電視在秋節前夕，準備長輩們需要的奶粉、麥片等食品，捐贈給華山基金會三峽愛心天站，再由志工們代為轉送給需要的長輩，董事長陳煥鵬今也親自帶領同仁將物資送往愛心天使站，並在站長及志工陪同下，前往獨老家中慰問，向長輩們噓寒問暖。

陳煥鵬表示，能夠和社福團體一起關懷獨居老人，是家和應盡的企業責任，也盼能拋磚引玉，呼籲各界一起共襄盛舉。

華山基金會三峽天使站站長邱振源表示，80歲的郭奶奶僅有一個女兒，女兒嫁到永和後，無法經常回來探望，家中只剩郭奶奶一人，每逢華山志工來訪視總讓她欣喜又期待，中秋節前夕看見這麼多人帶禮物來看她，讓她直呼好感動。

邱振源表示，82歲的蘇奶奶十分開朗健談又熱心，但就怕孤單，曾有志工請假一段時間沒來看她，讓她急得到處找人，看到今天這麼多人來關心她，她也直呼好溫暖。

邱振源表示，獨居長輩需要的是關懷和生活物資上的幫助，目前三峽天使站為70位長輩提供照顧服務，平日義工會至長輩家中照料起居，同時了解長輩家中物資使用狀況以提供適時支援，因為物資消耗量大，所以需要外界給予協助，非常感謝中嘉家和有線電視公司捐贈長輩所需的奶粉、麥片等食品，讓他們在老人照顧上能更有後援。若大眾有物資捐贈，可洽02-86713703 ，也歡迎加入志工的行列。

(中時 )