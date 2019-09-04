楊冪今曬出鳥仔腿。（圖／翻攝自嘉行楊冪工作室微博）

大陸女星楊冪因人氣旺，有流量女王、帶貨女神稱號，今(4日)她以一襲斜肩純白短洋裝出席牙膏品牌活動，大秀招牌嫩白鳥仔腳，台下卻出現一群舉著標語的粉絲，對著台上狂喊：「抵制嘉行劇，要做好演員」，原來是部分粉絲不滿公司對楊冪的規劃，希望她謹慎選擇電視劇工作。

據悉，楊冪最近將接下經紀公司嘉行製作的新劇《許你暖暖的晨光》，引起熱議，許多人對嘉行自製戲劇的品質沒自信，認為公司不用心，許多粉絲不忍女神工作成就被公司搞砸，便發起活動逼公司讓步，並提出7大要求，希望嘉行積極謹慎安排楊冪的工作計畫。

今楊冪到杭州出席牙膏品牌活動，台下出現一群拿著白字卡的粉絲，上面寫著「嘉行爛片一部部，觀眾看了真想吐」、「嘉行不義必自斃，拒絕嘉行自製劇」等，眾人還在台下大喊「抵制嘉行劇，要做好演員」，使楊冪今在台上也被拍到多張笑容僵硬的照片，網友說：「粉絲是真的愛她啊」、「不理解也請不要嘲笑」、「粉絲真的都不容易，希望控訴了能有好的結果」、「看到她一言難盡的表情了」。

(中時電子報)