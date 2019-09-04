中市4日下午約2點下起大雨，永春東二路水淹路面，一輛BMW X5休旅車通過時，突然拋錨而受困，積水淹沒輪胎。（黃國峰攝）

中市4日下午約2點下起大雨，永春東二路水淹路面，一輛BMW X5休旅車通過時，突然拋錨而受困。（黃國峰攝）

午後大雨 道路淹水 永春東二路一車受困

受到颱風玲玲的外圍環流影響，台中市4日下午約1點起開始下雨，雨勢到了約下午2點下得最大，造成中市南屯區多處積水，其中永春東二路、永春東三路接近環中路五段路段，因雨勢過大又開始積水，一輛BMW X5休旅車通過永春東二路淹水路段時，疑是水位過高突然拋錨，幸車主即時逃出車外安全處，只能眼睜睜的看著愛車漸漸被水淹到輪胎以上。

4日下午約2點多，因雨勢過大，永春東二路及永春東三路之間的南屯溪水暴漲，馬路上的雨水排不進南屯溪內，再次造成路面積水，一輛BMW X5休旅車通過永春東二路淹水路段時，因而半淹入水中而拋錨。

車主郭先生表示，當時看前車已通過，自己又是休旅車車身較高，想說應該可以過，沒想到開到半途，車子就熄火了，無法再啟動，只好棄車逃到高處，只能眼睜睜的看著水慢慢淹過輪胎，幾乎快淹到引擎蓋，所幸雨勢很快趨緩，水也慢慢退去，車輛也隨後由拖車拖往修復。

另外，五權西路往國道一號匝道涵洞內，也傳出積水情形，台中市警第四分局春派出社所，現場進行交通管制，並封閉積水較深的內側車道，所幸積水也，快速退去，恢復通車。

(中時 )