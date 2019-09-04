施孝榮率領的大叔團「Uncle Encore」，將於11月23日在台北華山Legacy開唱，「Uncle Encore」邀集民歌手殷正洋、王瑞瑜、李明德組成，施孝榮表示4人已建立多年革命情感，絕不會解散，至於為何找他們合作？施孝榮笑回：「我們4人，能力相當！目標相當！資歷相當！姿色相當！甚至身高相當！」

其實早在今年2月「民歌44高峰會」演唱會上，4人已合唱〈小蘋果〉試水溫，該演出結束後，不少歌迷期待再度合體，才讓施孝榮「動起來」，著手籌備大叔團運作。4人不約而同表示，演唱會歌曲沒有侷限，無論現有或新創作，都希望讓人感受溫暖，對下一代不批評、不說教。

4人年紀雖都已過半百，但每人都擁有超過40年的資歷，唱歌力道、尾音長度及轉音技術，不輸年輕人！施孝榮感性表示，現今團體很多，「Uncle Encore」不想成為遙不可及的天團，只希望成為親和、可愛的大叔團；演唱會購票洽寬宏售票系統或OK、萊爾富超商。

(中時 )