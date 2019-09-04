香港特首林鄭月娥今天宣布「撤回」《逃犯條例》，試圖為長達三個月的風波劃下句點。香港眾志秘書長黃之鋒晚間表示，我們不滿足港府只撤回條例，抗爭將持續，直到有一天香港有民主、自由與普選為止。

黃之鋒說，過去三個月香港人民的抗議行動，反映了香港人民面對政府的壓迫，超過1200個香港年輕人被抓起來面對起訴，至少8個年輕人在過去的抗議活動因為看到政府冷漠而灰心選擇離開了這個世界。「北京要求港府撤回，只是想要香港人在10月1日之前不再上街抗議，但我們會持續下去。五大訴求、缺一不可也是我們的堅持。」

黃之鋒表示，他們來到台灣的原意是因為香港出現嚴重的人道危機，他要向台灣朋友呼籲，撤回《逃犯條例》並不代表香港危機已經消失，不代表香港人權獲得保障或是民主自由獲得落實，「我們希望台灣朋友以行動、以動員的模式支援香港的運動，台灣的聲音北京一定會十分重視，如果台灣能出現一個支持香港爭取民主的大遊行，將會對香港狀況有正面影響。」

黃之鋒指出，香港人希望全球國家城市可以在10月1日之前，透過遊行支持香港人爭取民主選舉，其實不只台灣，在日本、韓國、英國、美國、澳洲、加拿大的香港人與關心香港的朋友已經在著手準備，要在10月1日之前透過抗議行動表達支持香港。

香港立法會議員朱凱迪說，五大訴求是透露最核心的問題是因為如果沒有民主的政府，如果沒有民主選舉出來的特首與立法會，像《逃犯條例》一樣破壞香港法治與自由的惡法會繼續推出。他強調，林鄭月娥讓步了最容易的這一項訴求，也就是從暫緩變成撤回，也不可能讓運動就此平息，「希望大家不要誤會，運動不會因為林鄭一句話結束，會一直到五大訴求落實。」

被問到「反送中」對於中國大陸能帶來什麼啟示？黃之鋒表示，中國大陸面對網路審查，很難接觸到真相，因此假新聞在大陸的情況更加嚴重，希望在大陸的朋友了解香港人爭取的自由、民主、人權都是普世價值，也希望有一天大陸也能成為民主自由的地方。「只要看看台灣有民主選舉、政黨輪替，這些是非常可貴珍惜的東西。」

(中時 )