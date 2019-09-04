香港行政長官林鄭月娥4日晚間發表電視公告，正式宣布撤回修例草案，但不成立獨立調查委員會。對此，立法會民主派召集人毛孟靜指，林鄭月娥宣布撤回修例是來得太遲，重申五大訴求，缺一不可。

據港媒報導，民主黨主席胡志偉批評林鄭月娥的決定是「假讓步，真鬥爭」，也是「一手軟，一手硬」，他質疑，政府想為旨在進一步分化群眾，希望讓一部分人消氣，相反一旦有群眾仍然不接受政府的讓步決定，繼續遊行示威，政府就有藉口實施緊急法。

公民黨黨魁楊岳橋表示，林鄭月娥相隔3個月額直至今日才宣布撤回方案，是「活在時差之中」。過去幾個月，香港人對警隊，已經是活在恐懼之下，必須有獨立的調查，而監警會不能做到獨立調查委員會的效果。至於新增的兩名監警會成員欠公信力，重申必須成立獨立調查委員會。

工黨張超雄質問，林鄭月娥過去3個月去了哪裡，若3個月前已經宣布撤回，之後的事就不會發生。他批評，林鄭月娥對社會造成的傷害是不可饒恕及不可逆轉。

(旺報 )