國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍汐止服務處今開幕。（李永萍服務處提供)

國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍汐止服務處今開幕。（李永萍服務處提供)

選戰比實力也比創意，國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍汐止服務處今開幕，自詡為「文創姊」的李永萍別開生面將服務處打造成「創意沙龍x 汐止文創客廳」，希望用文創活力帶給選民耳目一新的感受。

李永萍汐止服務處開幕人氣旺，國民黨新北市黨部主委李乾龍、市議員廖先翔、前立委詹裕仁、前市議員廖正良、多位在地人士及文創界人士皆到場。

李永萍表示，此次帶著「文創姊」的名號回歸，是想將過去多年「文創立委」、「副市長」、「文化局長」累積的專業經歷與能力，貢獻給七星區的鄉親，為大家帶來更美好的生活；因此，首先她的地方服務處就一定要跟人家不一樣。

李永萍說，汐止服務處不只是服務處，還必須具備讓人驚豔的文創DNA基因，她特地將服務處切出較大空間來做「創意沙龍 x 汐止文創客廳」，沙龍空間打造成「策展／ 文創小物／ 美學工藝 ／工作坊／ 座談」空間，並將不定期換展，引進一檔檔的文創展示與活動，刺激在地文創活力，打造汐止文創空間的新亮點。

李永萍表示，創意沙龍仍具有服務處的空間及機能，服務處泡的茶更是用汐止最知名的文創業者「陶作坊」的茶具泡的，歡迎鄉親來品嚐生活美學的茶體驗。

(中時 )