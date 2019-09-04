香港行政長官林鄭月娥4日晚間發表電視公告，正式宣布撤回修例草案，但不成立獨立調查委員會。消息指出，上周五是政府立場改變的轉捩點，林鄭眼見反修例亂局難以停止，所以再向北京提出，認為可答應示威者至少一項訴求，正式宣布撤回修例，希望緩和局勢，北京知悉並同意。

據港媒報導，北京「開綠燈」後，林鄭開始密切觀察形勢，研究何時公布方案，而8.31激烈衝突成為主要關注點。上周六，金鐘等地再現激烈衝突，有示威者更向政府總部內投擲燃燒彈，政府估計示威者當日總共投擲燃燒彈數目近百個。林鄭當晚評估，若激烈衝突後隨即公布撤回決定，反倒令示威者感到激進手段有用，引發更多激烈甚至暴力衝突，故決定再靜觀其變而後動。

報導稱，直到今個星期一、二，民間發起罷課罷工「二罷」行動，林鄭綜觀兩日響應號召的人原來並無預期中多，晚上衝突場面亦沒有之前般暴烈，評估反修例民情開始下緩，「中間派」市民亦對暴力示威行動有保留，所以敲定今日宣布撤回修例方案，盼向較溫和的反修例示威者釋出橄欖枝，製造契機收拾殘局。

(旺報 )