亞洲股市今天在香港股市領漲下普遍收紅。香港特首林鄭月娥今天傍晚宣布正式撤回逃犯條例修訂草案，稍早相關傳聞激勵港股恆生指數一度大漲逾1000點。

法新社報導，香港恆生指數今天強力反彈，其中以地產和零售類股表現最佳。延燒數週的「反送中」示威，導致這兩類股受創最慘重。

新加坡United First Partners亞洲研究主管Justin Tang說：「撤回（逃犯條例）是這場長達13週危機出現轉圜的一個跡象，零售和地產股的投資人傳達樂觀情緒，把他們的錢投在重要之處。」

港股恆生指數盤中一度大漲1126.36點，終場勁揚995.38點或3.90%，收在26523.23點。上海綜合指數收漲27.26點或0.93%，來到2957.41點。深圳綜合指數收揚10.84點或0.67%，收在1636.40點。

至於其他亞洲股市，日股日經指數收盤小漲0.12%，新加坡股市收高1.29%，南韓首爾股市收紅1.16%，台北股市收漲0.94%，馬尼拉、威靈頓、孟買和曼谷股市也收紅。

分析師表示，港股投資人的樂觀情緒蔓延至歐股早盤交易，倫敦股市上漲0.7%，巴黎股市勁揚1.3%，法蘭克福股市上揚1.3%

(中央社)