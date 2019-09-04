再過不久就是中秋節了，來淡水漁人碼頭走走吧！這除可觀夕陽、聽潮聲、拂海風、玩樂園、嘗海鮮外，更安排在9月7日（六）晚間六點半在淡水漁人碼頭觀景平台舉辦「中秋月圓 柚見民歌」活動，一起賞山海、聽好歌、嘗美味。

搭乘遊園車瀏覽漁人碼頭不同風光景緻。（圖取自新北市漁業處官網）

淡水漁人碼頭在漁港功能多元化的政策下，提供民眾悠閒好去處，海天美景、淡海夕陽、情人橋光雕等都是吸睛亮眼IG打卡點；再加上完工的觀景平台，提供更完善的漫步空間，可以讓您大手牽小手，依偎勾臂，享受彼此的歡樂空間。

在中秋佳節前夕，舉辦「中秋月圓 柚見民歌」活動，可以呼朋引伴來漁人碼頭伴著潮聲，聆賞著懷舊民歌音樂會，光陰的故事輕輕哼唱著，勾起青春的回憶，是最幸福美好的回憶，讓我們一起來擁抱浪漫懷舊之夜。

淡水八里的柚子也是全國知名的特產，相較於其他水果，柚子賞味期長且耐儲放，越放越香甜，這就像民歌一樣，越久越聽越有滋味，越聽越青春，所以這次應景在漁人碼頭舉辦柚見民歌之夜，是青春山海線暑期最後一波最有滋味的活動。

今年在漁人碼頭可以讓大家免費遊玩主題樂園設施及水上遊樂設施受到很大的迴響，未來在漁人碼頭也陸續會有新設施，一同來感受青春山海線之旅的多重魅力。

大小朋友排隊暢玩。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)