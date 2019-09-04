台南9月4日新增1例境外登革熱，一名60多歲女性，平日活動中西區水仙宮市場，無慢性病史，7月31日至8月6日有泰國旅遊史，8月11日頭暈及背痛症狀，9月2日經衛生所採檢送驗，今天確診，登革熱防治中心明將針對個案活動地水仙宮市場化學防治噴藥及半徑100公尺強力孳生源清除。

由於水仙宮市場平常出入的民眾很多，該名病例返國後曾出現疑似症狀，但一直到最近才確定感染，鑑於時間拖得相當長，加上病患經常出入人潮眾多的中西區水仙宮市場，也將設立擴大採血站於雙安里活動中心，上午8：30至12：00及下午1：30至4：00，水仙宮市場時段是上午8：30至10：30。

截至目前為止，台南市確診本土登革熱病例數22例，境外移入登革熱病例數30例。請民眾利用天氣轉晴時，儘速清除積水容器，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。

中央氣象局4日發布豪雨特報，台南地區有局部大雨發生的機率，衛生局再次籲請民眾把握雨後一週登革熱防治關鍵期，加強落實巡、倒、清、刷，務必「腳到、眼到、手到」，徹底清除積水容器，防範病媒孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

(中時 )