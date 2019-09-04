內政部移民署，4日來到台中市太平區與新住民進行美食饗宴交流活動。（移民署台中專勤隊提供／黃國峰台中傳真）

關心新住民在台灣的生活，內政部移民署主任秘書林興春4日偕同大陸委員會法政處科長曲虹、財團法人海峽交流基金會科長陳穎慶、移民署台中市第一服務站主任周佑仁及台中市專勤隊隊長莊懿強，來到台中市太平區與新住民進行美食饗宴交流活動。

甫到會場，來自五湖四海的美食香味，就撲鼻而來，在專人的引導下，一行人來到來台18年的土耳其冰淇淋師傅王文明攤位前，王文明展現熟練的技巧，耍起黏走顧客手中冰淇淋的遊戲。

接著來到獲得移民署海外培力計畫補助的湖北姐妹魯張萍攤位前，林興春特別挽起袖子，與魯張萍合力揉麵糰，製作美味香酥的湖北蔥油餅；最後則是由台灣陸配關懷聯誼促進會的王彥所帶來的陝西牛肉麵，甘醇的湯頭，配上富有彈性的麵條及口感十足的牛肉，令人齒頰留香。

陸委會科長曲虹表示，非常開心看到飄洋過海的新住民，在台灣生根並茁壯成大樹，更利用自身的經驗及能力，協助在台生活的外國人及大陸人士。

內政部移民署主任秘書林興春表示，新住民及其子女是台灣新力量，移民署為了協助新住民適應在台生活，推動許多計畫，如新住民二代培力計畫、新住民及其子女築夢計畫等，另配合政府新南向政策，亦規劃將新住民及其子女語言的優勢，轉化為新南向產業所需人才，另外在今年8月1日起，內政部放寬大陸配偶親屬來台短期探親的資格，從原本「三親等內血親」，調整為「三親等內血親及其配偶」，大陸新住民的大嫂、孫媳婦、姐夫等都能來台探親，移民署歡迎大家一起來體驗台灣寶島的萬千風情。

(中時 )