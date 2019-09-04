中秋節將至，是傳統家人團圓的日子，警察因工作性質關係，不少員警無法與家人在中秋團圓，加上勤務關係常常延誤用餐時間，台中市警局第四分局長吳耀南及警友第四辦事處主任林忠坤等人，利用中秋節前夕規劃慰勞行程，希望以「柚子」來提高士氣並期許同仁保健身體健康。

南屯區轄區內有國道南屯交流道、台74線中彰快速道路等2處匝道，商業、文教、住宅、重劃區併存，員警不分晝夜及平常或假日，皆須辛苦的執勤，派出所內也有志工團體常年駐守，協助服務民眾。

第四分局長吳耀南及辦事處主任林忠坤，特別訂購四十年老欉文旦柚，贈送同仁及志工們，慰勞員警的辛勞，吳耀南表示中秋是團圓節，警察因工作屬性之故無法每個人都可以回家過節，而柚子剛好代表「佑子」，保佑警察人員平安執勤也是地方之福。

員警及協勤志工在收到分局長及辦事處主任的柚子後，當場剝開來，頓時所內瀰漫淡淡的柚香，吃起來酸酸甜甜甜，讓員警倍感窩心，表示吃完活力滿滿，會全力做好治安及交通工作。

(中時 )