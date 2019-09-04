台水緊急調派水車、取水站，盼平息民怨。（台水提供／許家寧基隆傳真）

台水表示原訂5日上午9點恢復供水，不眠趕工提前7小時恢復。（台水提供／許家寧基隆傳真）

出大包！台灣自來水公司今天進行台二線管線汰換工程，基隆、新北有1萬8000戶停水23小時，但基隆中正區有3000戶居住的山海關社區，卻沒有收到停水通知，無預警停水讓民眾罵翻，水公司坦承疏漏，緊急出動機動水車提供住戶取水。

「我被里民罵翻了！」當地砂子里長曾秀菁表示，自來水公司第一管理處這次停水公告區域並未註明砂子里，下午突然停水讓居民措手不及，不少里民無水可用，怨聲載道，狂罵連連，民眾紛紛抱怨「怎麼沒有水」、「大完便是要怎麼沖馬桶？」

自來水公司坦承本次停水範圍較大，彙整、停水區域時遺漏砂子里，目前應急啟動配水池，並調派機動水車及開設臨時取水站提供用戶取水，盼平息民怨。另外，原訂停水到5日上午9點，因為施工人員不畏風雨趕工，預計可提前在5日凌晨2點全數完成。

市議員張顥瀚眼尖發現水公司更新的停水區域，中正區竟出現不存在的「和平里」，忍不住建議水公司務必盡速確認資訊是否錯誤，雖然施工同仁也很辛勞加緊腳步趕工，連最基本停水資訊都有不確實的可能，身為民代未來如何協助水公司和地方協調。

台水第一區管處表示，停水期間民眾如需用水，基隆福清宮（基隆市中正區八斗街1號）、萬安堂（中正區調和街3-1號），以及新北龍興廟（新北市貢寮區龍洞街53號旁）、瑞濱里活動中心（建基一路4-2號）、深澳里活動中心（瑞芳區深澳路78號）皆有開設取水點。

(中時 )